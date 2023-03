Torinesi tagliano spesa, ma non per la salute

(ANSA) - TORINO, 14 MAR - L'aumento dei prezzi e il caro bollette pesano sui bilanci familiari dei torinesi. Oltre quattro su cinque (85%) hanno modificato le abitudini di spesa per affrontare il caro vita, tagliando soprattutto consumi fuori casa come bar e ristoranti (77%), viaggi e vacanze (62%) e abbigliamento (48%). Nessuna modifica, invece, per le spese per la salute. Emerge dall'ultimo sondaggio dell'Osservatorio Sanità di UniSalute-Nomisma.

Solo il 29% ha ridotto le spese per la salute, il 58% non le ha modificate, il 13% le ha addirittura aumentate. Nonostante ciò, oltre la metà degli intervistati (58%) non ha effettuato alcun esame di prevenzione negli ultimi 12 mesi con la motivazione prevalente (90%) di non aver avuto particolari problemi di salute. (ANSA).