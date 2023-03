Gallerie d'Italia, Cristina Giopp The Girl in the gallery

(ANSA) - TORINO, 14 MAR - Un nuovo appuntamento di #Inside alle Gallerie d'Italia collegato alla mostra di Jr è in programma domani mercoledì 15 marzo alle 18.30 con ospite Cristina Giopp aka The Girl in the gallery che racconterà l'Artivismo di Torino, la città "tatuata" per eccellenza, insieme a Roberto Mastroianni e alcuni collettivi rappresentati da Riccardo Lanfranco (Il Cerchio e le Gocce), Ruben Marchisio (Monkeys Evolution) ed Emanuele Ronco (Truly Design).

Torino fin dagli anni '90 è una delle capitali riconosciute della street art, del muralismo metropolitano e della urban art che, grazie alle politiche di sostegno e di promozione alla creatività giovanile ed emergente, ha creato le condizioni per una sedimentazione tanto spontanea quanto organica. Le tracce dei writer e degli street artist sulla pelle di Torino ne hanno riscritto il testo urbano. I luoghi, rigenerati, riqualificati e risemantizzati sono diventati dei testimoni dell'evoluzione storica del fenomeno del muralismo. Le opere presenti ora a Torino equivalgono a più di 8.000 mq di superficie muraria dipinta, testimonianza dell'evoluzione del linguaggio dalla sua nascita underground al riconoscimento come fenomeno artistico di massa.

Con gli incontri #Inside -Artivism le Gallerie d'Italia Torino diventano anche un luogo di confronto e formazione sul tema della Urban Art. (ANSA).