Disturbi alimentari, panchina lilla a ospedale Molinette

(ANSA) - TORINO, 14 MAR - L'azienda Città della Salute e della Scienza di Torino riceverà domani in dono dall'associazione 'Lo Specchio ritrovato' una panchina di colore lilla da collocare all'entrata delle Molinette per "l'impegno speso nel tempo dal più grande ospedale del Piemonte per la lotta contro i disturbi della nutrizione e dell'alimentazione".

La cerimonia in occasione della giornata nazionale per il contrasto ai disturbi dell'alimentazione che - stando agli ultimi dati disponibili, relativi al 2019 - nel mondo sono stati causa di morte in un anno per 318.300 persone, nella stragrande maggioranza con meno di 40 anni.

L'associazione Lo Specchio ritrovato, la Città della Salute e della Scienza e l'Università di Torino hanno organizzato per domani, nell'aula Lenti, in via Dogliotti, 14, a Torino, l'incontro dal titolo 'Giornata nazionale del fiocchetto lilla'.

Nuove prospettive terapeutiche aziendali e regionali per il contrasto ai disturbi dell'alimentazione". Saranno presentati i due nuovi trattamenti per i disturbi del comportamento alimentare messi a punto nel Centro esperto regionale, diretto dal professor Giovanni Abbate Daga, e verranno ascoltate le testimonianze di genitori e ragazzi affetti dai disturbi e guariti. (ANSA).