All'Egizio Wengrow, autore del best seller L'alba di tutto

(ANSA) - TORINO, 14 MAR - Approda a Torino uno degli autori del best seller internazionale "L'alba di tutto, una nuova storia dell'umanità" (Rizzoli), una riflessione sull'evoluzione sociale dell'Homo Sapiens, nel 2022 per diverse settimane ai vertici della classifica dei libri del New York Times. Si tratta dell'archeologo David Wengrow, docente di Archeologia Comparata presso l'Institute of Archaelogy dell'University College London, protagonista giovedì 16 marzo alle 18 al Museo Egizio, nell'ambito del ciclo di conferenze scientifiche del museo.

"Rethinking early states. Ancient Egypt and Beyond" è il titolo dell'incontro, aperto al pubblico. Ispirandosi alle teorie contenute nel suo libro, Wengrow espone una tesi volta a confutare la tradizionale narrazione sulle origini dello Stato moderno, partendo proprio dall'antico Egitto.

"Invece di essere una forma politica profondamente radicata, lo Stato moderno può essere considerato come una recente convergenza di tre diversi principi di potere sociale: la sovranità, la politica competitiva e la burocrazia", è la premessa da cui parte Wengrow che ama confrontare l'archeologia con l'antropologia.

In passato David Wengrow è stato visiting professor presso la New York University (Institute of Fine Arts), l'Università di Auckland e l'Università di Friburgo, il Max Planck Institute for Social Anthropology e il Royal Anthropological Institute of Great Britain. Le sue ricerche sul campo, compiute in varie parti dell'Africa e del Medio Oriente, gli sono valse nel 2014 il premio della rivista accademica Antiquity. (ANSA).