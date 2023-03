Valditara, scuola deve essere un veicolo di comprensione

(ANSA) - NOVARA, 13 MAR - La scuola "deve essere veicolo di comprensione tra le persone". Lo ha sottolineato il ministro all'Istruzione Giuseppe Valditara, che oggi ha visitato due istituti scolastici di Novara. Valditara ha citato Giorgio La Pira e la Shoah per spiegare ai ragazzi i rischi di non aprirsi agli altri: "La Pira diceva che ogni persona non è un semplice individuo, chiuso in se stesso, isolato dal mondo, in una torre d'avorio, egoisticamente centrato soltanto sul suo destino. - ha detto Valditara - Sono stato ad Auschwitz e mi sono chiesto come in Germania, nazione a quell'epoca all'avanguardia scientifica, con un storia culturale, sia stato possibile che avvenisse una cosa così aberrante. La risposta è stata per l'incapacità di sentire l'altro, il proprio simile. La scuola deve essere veicolo di comprensione tra le persone".

Il ministro ha parlato anche di Pnrr e scuola: "Daremo indicazioni agli enti locali sull'edilizia scolastica, per investire i fondi stanziati perché se l'ambiente ha i colori giusti, l'illuminazione giusta, si studia meglio, si lavora meglio".

Valditara ha ribadito perché nel nome del ministero è stata aggiunta la parola Merito "Qualcuno ha detto che vogliamo una società elitaria dove solo pochi hanno diritti e privilegi. Una sciocchezza. Per Merito noi intendiamo la capacità che la scuola deve avere di tirar fuori i talenti di ciascun ragazzo".

Il Ministero ha stanziato rispettivamente 296.653 euro per l'istituto Comprensivo 'Contessa Tornielli Bellini' e 173.387 per il 'Boroli' di Novara per favorire la digitalizzazione delle scuole e il contrasto alla dispersione scolastica (con risorse del Pnrr). (ANSA).