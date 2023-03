Peter Hince Queen Experience, tra musica e fotografia

(ANSA) - TORINO, 13 MAR - Un inedito viaggio fotografico attraverso i momenti più importanti dei Queen e del suo carismatico frontman Freddie Mercury, a 50 anni dall'uscita del primo disco. Dopo il successo della mostra dedicata agli scatti di Steve Schapiro a Davide Bowie, Radar, Extramuseum e Le Nozze di Figaro propongono negli spazi dell'Archivio di Stato di Torino, dal 6 aprile al 16 luglio, una nuova esposizione fra grande fotografia e storia della musica. Con la curatela di Ono Arte in collaborazione con Blu&Blu Network la mostra "Queen Experience Peter Hince" racconta, attraverso le fotografie del road manager della band - Peter Hince appunto - e una ricca selezione di memorabilia, lo straordinario percorso umano e professionale dei Queen.

Grazie alla fortuna d'aver lavorato per una delle più famose fabbriche di hit musicali degli anni Settanta e Ottanta, Ratty - come era soprannominato Hince - ha potuto avere accesso, sia professionale sia privato, ai momenti salienti che hanno contraddistinto la band di Bohemian Rhapsody riuscendo a fermare nel tempo e a rendere eterni i suoi memorabili scatti.

"Queen Experience | Peter Hince" si compone di 60 immagini del fotografo londinese, alcune delle quali esposte in anteprima internazionale, e di oltre un centinaio di cimeli, memorabilia, oggetti e documenti vari, tutti rigorosamente originali, appartenuti ai membri della band (dall'asta del microfono di Mercury, ai costumi per il video di Radio Gaga e molto altro). I visitatori avranno anche accesso a una sala video in cui verranno proiettati spezzoni dei principali concerti internazionali della band. (ANSA).