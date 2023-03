Growin'up, la storia di Bruce Springsteen al Teatro Bunker

(ANSA) - TORINO, 13 MAR - Quarto appuntamento stagionale di Teatro Studio Bunker ann03, la rassegna di musica-teatro curata dall'Accademia dei Folli - con la direzione artistica di Carlo Roncaglia - nello spazio di via Paganini a Torino. Da giovedì 16 a domenica 19 marzo i Folli portano in scena la musica e la storia di Bruce Springsteen.

Il cantautore e rocker americano, che dopo 7 anni di assenza quest'anno tornerà in Italia per tre concerti a Monza, Ferrara e Roma, è il protagonista di questo ritratto, in bilico tra musica e teatro, scritto da Emiliano Poddi e diretto e interpretato da Carlo Roncaglia; Growin'up è la storia dell'inizio del mito di un artista che ancora oggi, dopo 50 anni di carriera, riempie gli stadi di tutto il mondo. Lo spettacolo è anche un'esperienza multimediale, grazie alla collaborazione attivata dall'Accademia dei Folli con la Scuola Internazionale di Comics di Torino. Gli allievi del corso Illustrazione Digitale Advanced hanno realizzato delle illustrazioni digitali che interpretano il personaggio Bruce Springsteen e la sua storia. Le opere create vengono proiettate durante l'esibizione, affiancando la narrazione e diventando parte integrante dello spettacolo.

Carlo Roncaglia è accompagnato sul palco da Max Altieri alla chitarra, Enrico De Lotto al basso, Paolo Demontis all'armonica e Matteo Pagliardi alla batteria. (ANSA).