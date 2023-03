Corteo anarchici: in piazza a Torino c'era anche Askatasuna

(ANSA) - TORINO, 13 MAR - In piazza a Torino, lo scorso 4 marzo durante una manifestazione in solidarietà ad Alfredo Cospito, a quanto si apprende da fonti autorevoli, ci sarebbero stati anche attivisti dei centri sociali appartenenti all'area dell'Autonomia. Dalla visione dei filmati infatti sarebbe stato rilevato dagli investigatori della Digos che una quarantina, tra leader e militanti di Askatasuna, hanno partecipato anche loro al corteo anarchico.

La loro presenza sarebbe stata rilevata anche nei luoghi dove si sono registrati episodi di violenza e danneggiamenti diffusi, dall'inizio fino alla fine del corteo, quando si è poi sciolto a Radio Blackout. Continua così il lavoro degli inquirenti per identificare gli autori dei disordini. La Digos sta ora cercando di analizzare i singoli frame per riconoscere tutti i responsabili e corresponsabili delle condotte delittuose.

(ANSA).