Biella, sindaco assolto dall'accusa di peculato

(ANSA) - BIELLA, 13 MAR - Il sindaco di Biella Claudio Corradino è stato assolto dall'accusa di peculato per non aver commesso il fatto. La sentenza è stata pronunciata oggi in tribunale a Biella.

Corradino era stato accusato dell'uso improprio delle auto del Comune. Durante l'ultima udienza il procuratore Angela Camelio aveva chiesto la condanna a un anno e l'interdizione dai pubblici uffici. Il giudice Paola Rava ha accolto invece la tesi della difesa, pronunciando sentenza di assoluzione. (ANSA).