Inaugurata nuova sede di Forza Italia a Moncalieri

(ANSA) - TORINO, 11 MAR - "Fare rete sul territorio, per favorire il dialogo tra la politica e i cittadini". Dopo Chieri, Forza Italia inaugura una nuova sede a Moncalieri (Torino). A tenerla a battesimo, con i rappresentanti locali del partito, il coordinatore piemontese e ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, la senatrice Maria Ravizzotti, l'assessore regionale al Bilancio Andrea Tronzano e i consiglieri regionali Paolo Ruzzola e Alessandra Biletta.

"La vera politica si fa stando in mezzo alla gente - ha sottolineato Zangrillo - Questa nuova sede è un punto di incontro per favorire il dialogo tra la politica e i cittadini e per dare risposte alle loro esigenze. Vogliamo continuare ad essere un importante punto di riferimento per i nostri cittadini". (ANSA).