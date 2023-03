Vigili del fuoco impegnati nel Torinese per il forte vento

(ANSA) - TORINO, 10 MAR - Sono decine le richieste di intervento arrivate in queste ore alla sala operativa dei vigili del fuoco di Torino, a causa del forte vento che sta soffiando in città e nell'area metropolitana.

Le chiamate riguardano in particolar modo rami pericolanti e la messa in sicurezza di coperture, tettoie e tendoni, che rischiano di sollevarsi sotto le raffiche ventose. (ANSA).