Verbania, a museo Paesaggio la natura secondo Hilario Isola

(ANSA) - VERBANIA, 10 MAR - L'artista torinese Hilario Isola approda a Verbania con un duplice appuntamento: dal 12 marzo al museo del Paesaggio, con la mostra dal titolo "Paesaggio bacato - Danni e cambiamenti nella campagna contemporanea", e dal 27 maggio con l'inaugurazione della sua opera "La Magna Crisopa" che verrà installata nei pressi del teatro Maggiore.

La mostra, visitabile fino al 16 luglio, comprende in una serie di opere, tra cui studi e disegni preparatori alla stessa installazione, grande 8 metri, che verrà inaugurata a maggio e che rappresenta un esemplare di crisopa, un insetto utilizzato in agricoltura biologica nella lotta ai parassiti.

Al centro del progetto di Isola c'è il tema della campagna italiana contemporanea: un paesaggio apparentemente domestico ma che si rivela sorprendentemente alieno se guardato attraverso la lente dei presupposti socioeconomici che la stanno plasmando e delle catastrofiche condizioni climatiche che prefigurano. Anche l'installazione "La Magna Crisopa" richiama a questo: l'opera è infatti realizzata assemblando e sovrapponendo più strati di reti agricole utilizzate per proteggere le piantagioni dalla grandine e dall'invasione di parassiti. (ANSA).