The plastic age, progetto di educazione ambientale

(ANSA) - TORINO, 10 MAR - Apre oggi la mostra - museo The Plastic Age che fino al 25 marzo sarà ospite del Centro Commerciale Lingotto e di Green Pea per sensibilizzare scuole e largo pubblico sul tema dell'inquinamento da plastica dei mari e per promuovere un uso più consapevole e responsabile di questo materiale. Ideata da Savills per promuovere Archeoplastica, progetto dell'associazione Millenari di Puglia, la mostra è distribuita tra il cortile 3 del centro commerciale e i vari piani di Green Pea.

In apposite teche sono esposti 50 prodotti "usa e getta", ovvero rifiuti di plastica rinvenuti sui litorali delle spiagge italiane che Enzo Suma, promotore del progetto Archeoplastica, ha raccolto negli ultimi dieci anni. Sono flaconi e contenitori di prodotti di brand che circolavano negli Anni '60-'70, a riprova delle difficoltà dello smaltimento che la plastica, soprattutto quella "usa e getta", comporta. A corredo della mostra, tre ledwall che proietteranno sia i video di presentazione dei reperti esposti, sia approfondimenti su altri rinvenimenti di particolare interesse. (ANSA).