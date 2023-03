Puglia: Ladisa, non ho mai finanziato Emiliano

(ANSA) - TORINO, 10 MAR - "Non ho mai finanziato Emiliano, né direttamente né indirettamente". Lo ha detto l'imprenditore Vito Ladisa in tribunale a Torino, dove oggi è intervenuto con una dichiarazione spontanea al processo in cui è imputato insieme al presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, all'ex capo di gabinetto Claudio Stefanazzi (ora deputato Pd) e a un altro imprenditore, Giacomo Mescia.

Il caso è legato alla campagna elettorale del 2017 per le primarie del Pd e, in particolare, a versamenti per un totale di circa 63mila euro effettuati dalle aziende di Mescia e Ladisa alla Eggers, la società torinese di comunicazione che si occupò di Emiliano. "Io e la mia azienda - ha affermato Ladisa - siamo estranei ai rapporti fra Eggers ed Emiliano. Quell'anno contattai Pietro Dotti (titolare di Eggers, ndr) per una nostra campagna di comunicazione. Ci incontrammo alcune volte: lui svolse il lavoro, mi presento' il conto e pagai. Lui mi parlò una sola volta di Emiliano definendolo un 'cattivo pagatore'.

Gli risposi che delle questioni del governatore non mi interessavo. Io non frequento Emiliano. E nel 2017 neppure lo sostenni". (ANSA).