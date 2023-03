Peste suina: un nuovo caso in Liguria, in totale 153

(ANSA) - TORINO, 10 MAR - Un nuovo caso di Peste suina è stato rilevato in Liguria, secondo i dati dell'Izs (Istituto zooprofilattico sperimentale) di Piemonte e Valle d'Aosta, con aggiornamento al 9 marzo. Con il nuovo caso le positività in Liguria salgono a 153, mentre in Piemonte restano ferme a 295, per un totale di 448 nelle due regioni. Il nuovo caso ligure è stato registrato nella provincia di Genova a Vobbia, quarto nel comune da quando è iniziata l'emergenza. (ANSA).