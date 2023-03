Louis Vuitton annuncia sfilata sul lago Maggiore

(ANSA) - VERBANIA, 10 MAR - Si terrà all'Isola Bella, nel territorio di Stresa (Verbano-Cusio-Ossola) la sfilata della collezione Cruise 2024 di Louis Vuitton. Lo ha annunciato la stessa casa di moda francese: l'appuntamento sul lago Maggiore è per il 24 maggio.

È la prima volta che il palazzo e i giardini dell'Isola Bella, di proprietà della famiglia Borromeo, ospitano una sfilata di moda. In passato le sfilate Cruise di Louis Vuitton hanno avuto luogo in location come la Hope Residence a Palm Springs in California, il Museo d'arte contemporanea di Niterói in Brasile, il Miho Museum di Kyoto in Giappone e il Salk Institute di La Jolla (Stati Uniti) in riva all'Oceano Pacifico.

La collezione Cruise arriverà nei negozi Louis Vuitton a partire dal prossimo novembre. (ANSA).