Hangar del Libro, aperta la call per editori e librai

(ANSA) - ALESSANDRIA, 10 MAR - E' aperta dal 10 marzo fino al 12 aprile la call per editori e librai che vogliono partecipare al progetto Hangar del Libro, promosso dalla Regione Piemonte e dal Salone internazionale di Torino con la Fondazione Circolo dei lettori e presentato alla biblioteca civica di Alessandria. "Hangar è un asset del Salone, certamente tra i più importanti. Più in generale, è un asset della cultura.

Sostiene l'editoria locale, che può diventare un trampolino di lancio per gli autori. E' un booster per la formazione degli addetti ai lavori. E' uno dei volti del Salone che, ogni anno, cresce e riscuote successo" sottolinea l'assessora regionale Vittoria Poggio.

"E' un progetto centrale che si affianca a Portici di Carta e Festa del libro medievale e antico di Saluzzo e tutte le altre iniziative di coinvolgimento, messe in atto in questi anni per tutela, crescita e valorizzazione dell'indipendenza di 2 soggetti fondamentali nella filiera del libro" sottolinea il segretario generale del Salone Marco Pautasso. "Fornisce una cassetta degli attrezzi per sostenere e far crescere presidi fondamentali di cultura sul territorio", aggiunge Carola Messina, project manager di Hangar. "Ospitare l'Independent Book Tour rappresenta la naturale prosecuzione dell'impegno del Comune in appoggio a iniziative per la lettura.

Tassello importante nella nascente collaborazione con le reti regionali per la diffusione del libro", afferma il sindaco Giorgio Abonante. (ANSA).