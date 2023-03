Famiglia intossicata da monossido di carbonio nel Torinese

(ANSA) - TORINO, 10 MAR - Una famiglia è rimasta intossicata dal monossido di carbonio a Brandizzo, nel Torinese. In ospedale in elisoccorso una bambina di 5 anni, al Regina Margherita e verrà trasferita in quello di Rivoli. Ricoverate anche mamma e figlia maggiore, all'ospedale di Chivasso, sempre nel Torinese.

Le tre sono state trovate prive di conoscenza in un appartamento e sull'episodio stanno indagando anche i carabinieri della compagnia di Chivasso. (ANSA).