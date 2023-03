Energia: Piemonte, -10% consumi in otto anni

(ANSA) - TORINO, 10 MAR - In Piemonte il consumo globale di energia per tutti gli usi - civile, industriale, agricolo - è calato del 10% in otto anni: lo si evince dall'ultimo Rapporto statistico dei Consumi energetici, presentato oggi, che riporta i dati del 2020 e in parte del 2021, in questo caso raffrontati al 2012.

"I risultati - afferma l'assessore all'Ambiente e Energia della della Regione, Matteo Marnati - dimostrano che siamo sulla strada giusta. Abbiamo intrapreso un percorso virtuoso che ci porterà a raggiungere gli obiettivi Onu fissati dall'Agenda 2030, peraltro già tracciati nel nostro Piano Energetico Ambientale Regionale, in base al quale le fonti rinnovabili nel 2030 arriveranno a oltre il 27% sul totale dell'energia consumata. Già oggi abbiamo superato il 20%".

"Stiamo inoltre lavorando da tempo - aggiunge - sull'efficientamento energetico con un bando da 92 milioni sui fondi Fesr (Fondo europeo di sviluppo regionale) 21-27, già pubblicato, dedicato alle imprese. E un altro capitolo sul quale da tempo siamo impegnati intensamente è quello della costituzione delle comunità energetiche, modello per l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, che vede il Piemonte prima Regione a essersi dotata di una legge specifica". (ANSA).