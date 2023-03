Locale Torino misura impatto ecologico dei piatti del menu

(ANSA) - TORINO, 09 MAR - L'attenzione all'impronta di carbonio (carbon footprint) in tutti i piatti del menu e un impegno quotidiano e concreto per azzerarla. È questa la nuova sfida per Tuttofabrodo, locale orientale situato nel quartiere San Salvario di Torino, che fin dall'apertura pone attenzione ai temi ecologici e sociali, oltre che gastronomici.

"Abbiamo voluto misurare l'impatto ecologico di ogni singolo piatto all'interno del nostro menu - spiega l'ideatrice del progetto Elisa Neri - perché riteniamo che indicare ai clienti, a chi sceglie di sedersi al nostro tavolo, quali ricette siano o meno impattanti sull'ambiente li possa aiutare a effettuare scelte più consapevoli nella loro alimentazione. Per facilitare la comunicazione di questo messaggio abbiamo scelto di indicare in menu, attraverso il simbolo dell'impronta, quali piatti hanno una minore carbon footprint". (ANSA).