Gusto Montagna, a Prato Nevoso gli chef stellati Cerea

(ANSA) - TORINO, 09 MAR - Venerdì 10 marzo e sabato 11 marzo, allo Chalet il Rosso, situato a 2000 m d'altezza a Prato Nevoso, si terrà la quarta cena della rassegna gastronomica di alta cucina Gusto Montagna, con protagonisti gli chef Enrico e Roberto Cerea del ristorante 3 Stelle Michelin Da Vittorio di Brusaporto (Bergamo).

"Siamo davvero felici di poter portare la nostra idea di cucina in alta quota e non vediamo l'ora di poter condividere il menù che abbiamo studiato con i tanti appassionati che si siederanno ai tavoli dello Chalet il Rosso il 10 marzo" hanno detto i due chef. "La montagna è da sempre una passione della nostra famiglia e una cornice perfetta per gustare i nostri piatti, lo dimostra il fatto che la nostra prima insegna fuori dall'Italia è stata aperta proprio in una località montana come St. Moritz. E ci fa ulteriormente piacere di poter bissare anche l'11 marzo questo appuntamento, perché questo dimostra quanto la nostra filosofia gastronomica, che amiamo definire di 'elegante opulenza', incontri il favore del pubblico". (ANSA).