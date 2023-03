Camion a fuoco su raccordo di Caselle, traffico bloccato

(ANSA) - TORINO, 09 MAR - Circolazione temporaneamente bloccata sul raccordo autostradale Torino-aeroporto di Caselle, in entrambe le direzioni di marcia, per un incendio che ha coinvolto un camion. Poco dopo lo svincolo di Borgaro, in direzione aeroporto, il mezzo ha preso fuoco durante la marcia.

L'autista ha fatto in tempo ad accostare in una piazzola e ad allontanarsi. L'allarme è scattato poco prima delle 16: secondo i primi accertamenti il camion trasportava alimentari. In corso l'intervento dei vigili del fuoco e della polizia stradale.

