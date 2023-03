8 marzo, un mese di iniziative per la Giornata delle donne

Un premio a una ricercatrice che si è particolarmente distinta nelle materie Stem, uno spettacolo su donne e scienza, una 'palestra di autodifesa verbale' e il lancio della campagna 'Ottobre Rosa 2023'. Sono alcune delle iniziative con le quali anche quest'anno il Consiglio regionale del Piemonte, con la Consulta femminile regionale, celebra per tutto il mese la Giornata dell'8 marzo. "Una giornata che deve essere soprattutto di consapevolezza e impegno", sottolinea il presidente dell'aula di Palazzo Lascaris, Stefano Allasia, che ritiene le donne "parte, oltre che essenziale, determinante della nostra società: in campo sociale, come in ambito lavorativo e familiare".