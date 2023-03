Travolto da albero, salvato da intervento chirurgico ad Asti

(ANSA) - ASTI, 08 MAR - Un delicato intervento chirurgico all'ospedale di Asti ha permesso di salvare la vita a un uomo di 64 anni, a seguito di un incidente avvenuto mentre era impegnato nel taglio di un albero.

Gli è caduto addosso, provocandogli la rottura della aorta, la rottura della milza, la frattura del bacino oltre a una lesione vescico-uretrale e ad altre lesioni a un tratto dell'intestino, alla testa e alla spalla. L'uomo è arrivato semi-cosciente e in condizioni critiche al pronto soccorso del Cardinal Massaia. L'intervento, durato quattro ore, ha permesso ai medici di trattare la aorta posizionando una protesi per via mininvasiva endovascolare. Bloccata la fonte di emorragia principale, i medici hanno proceduto all'asportazione della milza e alla riparazione delle lesioni dell'intestino e della vescica. Il paziente si trova ricoverato in Chirurgia ed è fuori pericolo.

"Il mio ringraziamento va ai nostri professionisti per l'intervento effettuato e per la collaborazione dimostrata tra le varie specialità - sottolinea il Direttore generale Asl At Flavio Boraso -. È un esempio dell'impegno quotidiano dei nostri operatori oltre a essere la conferma della qualità dei servizi della sanità astigiana". (ANSA).