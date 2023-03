Smat avvia attività per bilancio di sostenibilità

(ANSA) - TORINO, 08 MAR - La Smat (Società Metropolitana Acque Torino) ha avviato l'attività di analisi dei temi economici, sociali e ambientali che hanno guidato fino a oggi la reportistica della sostenibilità e che consentiranno la redazione del relativo Bilancio. Con un incontro riservato ai portatori di interesse, selezionati per la loro esperienza e conoscenza del settore idrico integrato, l'azienda ha analizzato i temi di sostenibilità sui quali concentrare l'attenzione, definendo anche le priorità, per la stesura della documentazione connessa alla rendicontazione.

Hanno partecipato i rappresentanti di Banca Europea degli Investimenti, Unicredit Banca, Utilitalia, Arpa Piemonte, ATO3 Torinese, Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino, Città di Torino, Università degli Studi e Politecnico di Torino, Ref Ricerche, Hydroaid, Environment Park, Confservizi Piemonte e Valle d'Aosta, Federconsumatori Piemonte.

"Si tratta di una pubblicazione alla quale come azienda siamo molto legati perché ci consente di condividere le scelte strategiche e comunicarle in modo efficace, in particolare con questo nuovo approccio, che ci fornisce un metodo di lavoro sempre più partecipato e nuovi stimoli di miglioramento", sottolinea il presidente della Smat, Paolo Romano. "Oggi - spiega l'amministratore delegato Armando Quazzo - in anticipo rispetto alle linee dettate dalle nuove normative europee che entreranno in vigore dal 2025, operiamo adeguandoci ai nuovi indicatori di valutazione e monitoraggio. Fra questi, la tassonomia europea, la classificazione delle attività economiche che possono essere considerate sostenibili dal punto di vista ambientale". (ANSA).