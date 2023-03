P.a: Visure Smart apre sede operativa a Torino

(ANSA) - TORINO, 08 MAR - Il portale nazionale www.visuresmart.it, che conta oltre 200mila utenti unici al mese, ha puntato su Torino e sul Piemonte, aprendo una nuova sede operativa in pieno centro con la volontà di ampliare i servizi attraverso l'introduzione di pec e firme digitali.

L'obiettivo è diventare un punto di riferimento per i torinesi e i piemontesi e affiancare la pubblica amministrazione per il disbrigo delle pratiche, dai certificati all'anagrafe, dal catasto al tribunale.

"Visuresmart.it nasce nell'Aprile del 2020, durante il primo lockdown per soddisfare le esigenze più importanti di quel periodo: reperire documenti, certificati, disbrigare pratiche - sottolinea Caterina Motta, direttore operativo - da allora contiamo più di 24mila documenti emessi, di cui quasi 9mila dai Tribunali di tutto il territorio nazionale, e aiutato oltre 1000 persone tra gli italiani residenti all'estero (o che intendessero espatriare) e gli immigrati in Italia, nel reperire i certificati necessari al permesso di soggiorno. Ci proponiamo come supporto alla Pubblica Amministrazione nell'alleggerimento dei carichi operativi sui dipendenti pubblici e come riferimento per tutti coloro che, per mancanza di tempo o perchè poco pronti alla digitalizzazione della pubblica amministrazione hanno la necessità di essere assistiti in tempi rapidi". (ANSA).