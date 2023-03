Mobile Angel, presentato progetto a Ivrea con generale Lunardo

(ANSA) - TORINO, 08 MAR - L'avvio del progetto "Mobile Angel" promosso sul territorio a nord di Torino dalla Procura della Repubblica di Ivrea, dal comando provinciale carabinieri Torino, Fondazione Vodafone Italia e Soroptimist di Ivrea, è stato presentato stamattina. Il progetto prevede di dotare donne vittime di violenza di un orologio smartwatch in grado di lanciare un allarme immediato in caso di pericolo. Il dispositivo permette di attivare la centrale operativa dei carabinieri, consentendo così di intervenire tempestivamente. Il protocollo, firmato il 14 dicembre scorso dalla procuratrice di Ivrea, Gabriella Viglione, e dal comandante provinciale di Torino, generale di brigata Claudio Lunardo, da oggi è operativo nell'ambito dei comandi compagnia carabinieri di Ivrea, Chivasso e Venaria.

"L'estensione del progetto - spiega il generale Lunardo - consentirà all'Arma di ampliare il numero di apparati a disposizione delle vittime di violenza comprendendo completamente tutta la provincia di Torino. In questo modo sarà possibile aumentare la percezione di sicurezza da parte delle vittime, che potranno contare su interventi tempestivi a fronte di situazioni di emergenza". (ANSA).