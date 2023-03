Insieme a Torino la Fiera del Disco e del Fumetto

(ANSA) - TORINO, 08 MAR - Tornano il 12 marzo la Fiera del Disco e la Fiera del Fumetto in una edizione straordinaria congiunta in piazza Madama Cristina dalle 9.00 alle 18.00. Circa 80 espositori da tutta Italia (e qualche straniero) porteranno infatti a Torino l meglio della musica e dei comics degli ultimi 80 anni.

A suggellare l'unione tra Musica e Fumetto ci sarà il vinile con la colonna sonora del film Diabolik (quello del 1968 diretto da Mario Bava) composta da Ennio Morricone, Si potrà trovare anche il 45 giri di "Yellow Submarine" dei Beatles: un'edizione speciale stampata proprio a Torino con copertina forata bianca decalcomania dell'omonimo film di animazione (anch'esso del 1968).

Il 12 marzo debutta in Fiera anche un nuovo personaggio dei fumetti: "Spettrik", della Menhir edizioni. Un albo di 128 pagine che si accosta al già noto "Il Morto" della stessa casa editrice, per i testi di Ruvo Giovacca e i disegni di Guglielmo Castelli. Un'ampia sezione è dedicata a magliette, modellini, action fi-gure, gadget, tavole originali. (ANSA).