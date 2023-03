Incendio in Val Grande, c'è l'ipotesi del dolo

(ANSA) - VERBANIA, 08 MAR - Proseguono da due giorni le operazioni di bonifica dell'incendio boschivo che interessa la località di Colloro, nel territorio comunale di Premosello-Chiovenda (Verbano-Cusio-Ossola), in Val Grande.

L'area interessata è vicina al nido di falchi pellegrini scoperto su uno sperone roccioso alcune settimane fa, un rinvenimento che aveva spinto l'ente parco a vietare temporaneamente l'arrampicata sportiva nell'area per evitare disturbi agli animali. Le cause del rogo sono ancora al vaglio dei carabinieri forestali, ma l'incendio potrebbe avere un'origine dolosa: sarebbero infatti stati scoperti diversi inneschi e i cartelli recanti il divieto di avvicinamento all'area sarebbero stati danneggiati.

La superficie bruciata è di circa un ettaro. Sul posto l'elicottero, che ha effettuato lanci d'acqua. Le operazioni di spegnimento via aerea sono vincolate a un percorso di rotazione concordato con il direttore delle operazioni di spegnimento (Dos) dei vigili del fuoco e i carabinieri forestali a causa proprio della presenza del nido di falchi pellegrini. (ANSA).