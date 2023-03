Corteo anarchici: sequestrati scudi e kit per curare ferite

(ANSA) - TORINO, 08 MAR - C'erano attrezzi, indumenti e dotazioni per compiere degli assalti e per curarsi ferite nel vasto materiale sequestrato dalla Digos della Questura di Torino prima dell'inizio del corteo di sabato 4 marzo, caratterizzato poi dalle violenze di gruppi di manifestanti. L'elenco comprende 25 caschi, 21 maschere antigas con filtri 17 occhialini da piscina/di protezione, 4 martelli, di cui uno con accetta, 2 piedi di porco, 1 tronchese, 16 scudi in plexiglass, 5 bastoni di legno, 30 grossi petardi, 2 bombe carta, 25 fumogeni, 3 bombolette di vernice spray, 61 paia di guanti da lavoro, 5 passamontagna. Sequestrato dalla Digos anche nastro adesivo "per occultare segni distintivi dell'abbigliamento", medicinali per attutire l'effetto dei lacrimogeni, garze, acqua ossigenata e forbici per medicare eventuali ferite, cappellini, scalda collo, k-way, sovra pantaloni impermeabili e altro abbigliamento scuro utilizzato per il travisamento. (ANSA).