Coppia trovata morta a Novara, ipotesi omicidio-suicidio

Due coniugi sessantenni sono stati trovati morti, uccisi a colpi di pistola, nella loro abitazione a Lumellogno, una frazione di Novara. Trovato senza vita anche il loro cane, un barboncino. Potrebbe trattarsi di un caso di omicidio-suicidio. I coniugi trovati morti, in un appartamento in via Bonfantini, sono un uomo di 66 anni e la moglie di 65.

Entrambe le vittime sono morte dopo un colpo d'arma da fuoco, probabilmente di una carabina. L'uomo, pensionato, aveva lavorato all'ospedale Maggiore di Novara. Sul posto il personale della questura che conduce le indagini.