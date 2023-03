A Verbania spring school internazionale su cibo e turismo

(ANSA) - VERBANIA, 08 MAR - Dal 12 al 14 aprile Verbania ospiterà la spring school internazionale "Taste the place", una tre giorni dedicata alla valorizzazione del patrimonio culturale e al rilancio del turismo attraverso il cibo, inteso come veicolo di conoscenza e di riscoperta dell'identità del territorio. Sede dell'evento formativo sarà Villa San Remigio.

La spring school, erogata interamente in lingua inglese e articolata in lezioni frontali, workshop e uscite sul territorio, è organizzata dall'associazione ArsUniVco in collaborazione con l'Università del Piemonte Orientale, l'Università dell'Insubria, l'Università di Genova e due atenei britannici, l'Oxford Brookes University e l'Hertfordshire University.

Grazie al contributo di Fondazione Crt, 20 partecipanti potranno usufruire di borse di studio a copertura dei costi. Iscrizioni aperte fino al 30 marzo. (ANSA).