8 marzo: Torino, carabinieri lo celebrano con parterre donne

(ANSA) - TORINO, 08 MAR - Per celebrare l'8 marzo, i carabinieri del Piemonte hanno organizzato una tavola rotonda con otto donne che ricoprono incarichi professionali significativi a Torino: la console generale di Romania Ioana Gheorghias, la presidente del Consiglio comunale Maria Grazia Grippo, la procuratrice capo della Procura della Repubblica Anna Maria Loreto, l'economista e già ministra del Lavoro Elsa Fornero, il noto nome dello sport e della cultura Evelina Christillin, l'oncoematologa direttrice dell'ospedale infantile Regina Margherita Franca Fagioli, e suor Maria Biondin, direttrice di istituti per il recupero formativo dei giovani.

L'invito è partito dal generale di brigata Antonio Di Stasio, comandante della Legione carabinieri Piemonte e Valle d'Aosta, che con le ospiti donne ha voluto in platea una rappresentanza del personale femminile dell'Arma: un centinaio di giovani e giovanissime donne carabiniere che prestano servizio in Piemonte. (ANSA).