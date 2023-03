8 marzo: femministe 'occupano' un tram a Torino

(ANSA) - TORINO, 08 MAR - Una cinquantina di attiviste del movimento femminista 'Non una di meno', che avevano partecipato questa mattina al presidio davanti all'Iveco di Torino, sono salite, rivendicando il fatto di non avere pagato il biglietto, sul tram della linea 4 di Torino inscenando una protesta: "Nella giornata di sciopero transfemminista globale, siamo in piazza anche per reclamare il diritto per tutti a una città in cui essere liberi di muoverci e di respirare", hanno detto al megafono.

"Oggi scioperiamo - spiega Virginia di 'Non una di meno' - perché vogliamo un trasporto pubblico gratuito e accessibile a tutti, perché non vogliamo ammalarci per l'aria che respiriamo, perché siamo stanche di attese infinite e mezzi sovraffollati e di mettere il nostro tempo al servizio di un sistema che sfrutta, inquina e fa profitti per pochi sulle spalle di molti".

"Sappiamo anche - aggiunge Virginia - che la possibilità di muoversi nello spazio urbano non è uguale per tutti i corpi e che anche i mezzi pubblici possono essere luogo di molestie o violenze. Non vogliamo - continua - più controlli o più sicurezza, non ci sentiamo tutelate da telecamere di sorveglianza, controllori e forze dell'ordine a bordo; rifiutiamo la narrazione classista e razzista che viene costruita attorno a questa linea e alle periferie come luoghi non sicuri, perché sappiamo che la violenza sulle donne e le violenze di genere non conoscono confini o quartieri", concludo da 'Non una di meno', che sono scese dal tram quando questo è arrivato in centro. (ANSA).