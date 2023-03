8 Marzo: Alessandria, in piazza per la 'Casa delle donne'

(ANSA) - ALESSANDRIA, 08 MAR - 'Non Una di Meno' in piazzetta della Lega e in corteo fucsia per il centro di Alessandria. Tra le rivendicazioni la riapertura della 'Casa della Donne', dopo lo sgombero nell'agosto 2022 a seguito dell'occupazione dell'ex Asilo Monserrato dal 2018. "La città è stata privata di un luogo sicuro - spiegano le attiviste -, di contrasto alla violenza di genere, da cui partire per difendere e conquistare diritti. In questi mesi abbiamo accettato di sederci al tavolo proposto dal Comune per arrivare all'assegnazione della Casa a 'Non una di Meno' e lo abbiamo fatto consapevoli dei tempi della burocrazia, dei cavilli e delle operazioni mirate di rallentamento che avremmo incontrato, ma il tempo passa e il bisogno di riaprire cresce. Anche per dare maggior risalto alle istanze politiche che emergono dal mondo delle persone queer e lo spazio che riapriremo sarà una Casa anche per loro, un luogo sicuro per la comunità LGBTQ+". ' (ANSA).