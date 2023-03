Torino entra nel network di mobilità sostenibile Autonomy

(ANSA) - TORINO, 07 MAR - La Città di Torino entra nella rete di Autonomy, network internazionale di mobilità urbana sostenibile. L'accordo è stato approvato oggi dalla Giunta comunale e prevede una partnership, della durata di un anno, attraverso la quale il capoluogo piemontese intende incrementare la visibilità delle proprie attività, iniziative e progetti, già realizzati e futuri. Torino potrà inoltre confrontarsi e collaborare con imprenditori, startup, città, istituzioni che già operano sulla piattaforma di Autonomy per sviluppare una mobilità urbana sempre più sostenibile, caratterizzata fortemente dall'utilizzo di mezzi a basso impatto ambientale.

Grazie all'accordo, poi, il logo istituzionale della città sarà presente sul sito web del network che si impegna anche a inserirlo in tutti i suoi strumenti di comunicazione e marketing. Tra questi la newsletter 'Urban mobility weekly' che propone alla sua community contenuti innovativi e articoli a cura di esperti di mobilità della piattaforma, oltre a segnalare pubblicazioni, webinar interattivi, eventi, pubblicati in collaborazione con i partner internazionali di Autonomy. (ANSA).