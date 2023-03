Maria terrena e celeste nella mostra Virgo Materque a Biella

(ANSA) - BIELLA, 07 MAR - Una mostra per celebrare la presenza della figura della Madonna quale donna terrena e madre celeste, dal titolo Virgo Materque, verrà inaugurata a Biella al Palazzo della Provincia. Curata dall'esperta d'arte Claudia Ghiraldello e promossa dal sindaco di Mottalciata, Roberto Vanzi, l'esposizione, con 27 pannelli, è organizzata in un percorso di immagini tardogotiche che, attraverso chiese, oratori e case private, si muove da Biella per giungere a Borgomanero. Le opere selezionate e fotografate dalla curatrice sono in gran parte ad affresco e raccontano, come scrive la stessa Ghiraldello nel catalogo che accompagna la mostra, "la straordinaria capacità di questi artisti di collegare immanenza e trascendenza, anche e soprattutto nella raffigurazione della Madonna che di questo legame è l'espressione più alta".

L'inaugurazione è in programma venerdì 10 marzo alle 17, alla presenza anche del vescovo di Biella Roberto Farinella, del presidente della Provincia, Emanuele Ramella Pralungo, e della consigliera Ilaria Sala. Sarà visitabile fino al 26 marzo per poi diventare itinerante.

Ghiraldello ha voluto che questi pannelli non solo presentassero un'immagine mariana, ma aprissero tramite l'inserimento di Qr-code una finestra di dialogo con la realtà che ospita l'immagine stessa e ciò anche al fine di sensibilizzare il visitatore sull'importanza della conservazione e del recupero di manufatti d'arte del passato. La mostra, che è stata finanziata dal Comune di Mottalciata con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, nel periodo seguente il vernissage sarà visitabile, a ingresso libero, nei giorni feriali dalle 15 alle 19 e nei giorni festivi dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19. (ANSA).