Lettere di minacce ai partiti a Biella, denunciato 47enne

(ANSA) - BIELLA, 07 MAR - Plichi sospetti con all'interno lettere e cocci di ceramica, imbrattamenti delle sedi dei partiti, e la targa dedicata ai fatti del G8 apposta sopra a quella delle Foibe ai giardini Zumaglini. Ci sarebbe un solo responsabile dietro l'escalation di atti vandalici registrati nelle ultime settimane nel Biellese: un 47enne è stato denunciato dalla polizia con l'accusa di imbrattamento e procurato allarme.

L'uomo era stato già identificato per essere stato l'autore delle scritte fuori dalla sede di Fratelli d'Italia in centro a Biella. Nuovi episodi gli sono stati contestati dopo la perquisizione eseguita dalla Digos con la collaborazione del personale della Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica di Biella.

Interrogato in questura l'uomo ha ammesso di essere il responsabile dei diversi episodi di imbrattamento, compresi quelli ai danni delle sedi di Lega e Partito democratico, nonché di essere l'autore dei plichi postali indirizzati alla Digos, alla Prefettura di Biella e alla locale sede del Pd. (ANSA).