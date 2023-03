Il mondo di Tim Burton, la grande mostra al Museo del Cinema

(ANSA) - TORINO, 07 MAR - Un viaggio nell'universo visionario e nella creatività di Tim Burton. La mostra Il mondo di Tim Burton, curata da Jenny He con la Tim Burton Productions, arriva per la prima volta in Italia. Sarà allestita alla Mole Antonelliana dal 10 ottobre 2023 al 7 aprile 2024. Preziosi documenti, ma anche disegni e bozzetti con i temi e i motivi visivi ricorrenti da cui hanno preso vita i personaggi. Tim Burton sarà anche protagonista di una Masterclass e riceverà il premio Stella della Mole come riconoscimento del suo contributo innovativo alla storia del cinema.

"Ancora una volta il Museo Nazionale del Cinema rende omaggio a un grande artista di fama internazionale. Con la sua grande creatività e maestria ha dato vita a film universali, apprezzati da tutti. Per oltre 30 anni ci ha conquistato con le sue storie, da Beetlejuice e Batman fino al recente grande successo di Mercoledì, la seconda serie Netflix in lingua inglese più vista in assoluto" sottolinea Enzo Ghigo, presidente del Museo Nazionale del Cinema. "Ospitare Tim Burton a Torino è un sogno che si realizza. L'immaginario fantastico dei suoi film ha accompagnato le nostre vite, dai bambini agli adulti, e sarà meraviglioso vedere come il mondo colorato e stravagante di Tim Burton si inserirà nel magico spazio della Mole Antonelliana" afferma il direttore Domenico De Gaetano.

Questa grande mostra immersiva è una sorta di viaggio esclusivo nella mente di un genio creativo, l'esplorazione della produzione artistica di Tim Burton. Suddivisa in 10 sezioni tematiche, presenta oltre 500 esempi di opere d'arte originali, raramente o mai viste prima, dagli esordi fino ai progetti più recenti, passando per schizzi, dipinti, disegni, fotografie, concept art, storyboard, costumi, opere in movimento, maquette, pupazzi e installazioni scultoree a grandezza naturale. (ANSA).