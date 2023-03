Spazio dedicato a Walter Bonatti a Museo Montagna di Torino

(ANSA) - TORINO, 06 MAR - Un nuovo spazio dedicato all'alpinista Walter Bonatti è visitabile da venerdì scorso al Museo nazionale della Montagna di Torino, all'interno del percorso di visita permanente. L'iniziativa si inserisce nelle azioni di valorizzazione avviate con la donazione, da parte degli eredi nel 2016, dell'intero archivio di Bonatti, con imprese rimaste nella storia, dalla Nord delle Grandes Jorasses, scalata a 19 anni, fino alla solitaria invernale sul Cervino, passando per il Grand Capucin, "l'impossibile" Dru, le spedizioni verso il Karakorum e le Ande. Un personaggio che si ricorda anche per come ha saputo trasfondere lo spirito dell'alpinismo nella sua seconda "carriera" di reporter-esploratore, conciliando la propria indole solitaria con la disponibilità all'incontro.

Un imponente lavoro di riordino, schedatura e digitalizzazione ha fatto sì che tale l'archivio dell'alpinista sia oggi consultabile online su CaiSiDoc.cai.it, il portale del sistema documentario dei beni culturali del Club alpino italiano, gestito dal Museo e dalla Biblioteca nazionale Cai. Da questo lavoro è nata anche, nel 2021, la mostra Stati di grazia.

Restavano però il desiderio e la necessità di destinare a Bonatti uno spazio permanente: quello inaugurato grazie al sostegno di Città di Torino, Regione Piemonte, Banca di Asti, Alpine Lions Cooperation, e con la partnership tecnica di Petzl e Leroy Merlin.

L'Archivio Bonatti è ricco e vasto quanto la sua esperienza: attrezzatura alpinistica, appunti e dattiloscritti, interviste e filmati, onorificenze e documenti, sessant'anni di corrispondenza e di ritagli stampa e circa 110.000 fotografie. È impossibile esporre integralmente un tale tesoro: in questo nuovo spazio è stato scelto quindi di proporre le immagini e gli oggetti più rappresentativi di una vita straordinaria. Anzi, di due vite: quella dell'alpinista e quella del fotoreporter d'avventura. E di raccontare, per suggestioni, la continuità e la coerenza di queste vite, animate dalla stessa passione e consapevolezza, dalla stessa curiosità e capacità di entrare nel cuore dell'ambiente. (ANSA).