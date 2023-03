Gmm compie 30 anni, nel 2023 fatturato a 124 milioni (+18%)

(ANSA) - TORINO, 06 MAR - Il Gruppo Gmm, multinazionale controllata dal fondo di private equity Consilium, leader mondiale nei macchinari per il taglio, la fresatura e la lucidatura dei materiali lapidei, ha registrato "i migliori risultati di sempre" con un fatturato consolidato di 124 milioni di euro, in crescita del 18% rispetto al 2021, e un ebitda pari a 12,5 milioni (+45%) superando il budget e gli obiettivi del piano industriale. Il Gruppo di Gravellona Toce (Verbania), che quest'anno celebra i 30 anni di attività, ha superato le previsioni del portafoglio ordini, al massimo storico per un valore di 50 milioni, e confermato l'elevata generazione di cassa, che ha consentito di azzerare quasi tutto l'indebitamento finanziario netto, nonostante gli esborsi legati ad operazioni straordinarie.

Con 7 stabilimenti produttivi (6 in Italia e 1 in Thailandia) per un totale di 40.000 mq di superficie, e 9 filiali dirette (Germania, Stati Uniti, Cina, Hong Kong, Thailandia, Australia, Messico, Brasile oltre a una prossima apertura europea), il gruppo è cresciuto attraverso importanti acquisizioni, oggi messe a sistema: Bavelloni, marchio che ha fatto la storia nel settore delle macchine per la lavorazione del vetro piano, acquisito lo scorso anno, e l'australiana Techni Waterjet, specializzata nelle macchine per il taglio ad acqua, di cui oggi Gmm ha rilevato anche il 30%, diventando proprietaria al 100%.

La produzione annua è di oltre 800 macchine.

"Per il 2023 abbiamo in programma importanti investimenti per la riorganizzazione e l'ampliamento delle nostre strutture produttive e per lo sviluppo tecnologico dei macchinari, un asset su cui puntiamo molto. In autunno lanceremo 3 nuovi modelli" spiega Marco Rampichini, ceo del gruppo Gmm. (ANSA).