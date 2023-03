FT premia ancora uBroker, tra le mille a maggior crescita

(ANSA) - TORINO, 06 MAR - Anche per il 2023 la multiutility company torinese 'uBroker' è nella lista delle 1.000 aziende europee a maggior tasso di crescita stilata annualmente dal 'Financial Times'. E' la prima delle piemontesi in graduatoria dove l'Italia è il Paese più rappresentato con ben 260 imprese.

Seguono Germania (217) e Regno Unito (155).

La classifica tiene conto di realtà di diversi settori che nell'ultimo triennio hanno moltiplicato risultati, performances e investimenti, ottenendo un livello di patrimonializzazione e solidità superiore alla media. Il Financial Times esamina oltre 20 milioni di aziende dell'area UE per selezionarne solo lo 0,005%. 'uBroker Spa' si attesta alla posizione n° 487 con un balzo in avanti rispetto al 2022 con un tasso di crescita pari a ben +67%. "Crescere consapevolmente in modo sostenibile è da sempre principio-cardine dello sviluppo di 'uBroker Spa'.

L'ennesima, gradita menzione da parte di realtà autorevoli e di primo piano come il 'Financial Times' è la riprova della correttezza di un percorso che offre nuovo slancio per migliorare ulteriormente", chiosa Cristiano Bilucaglia, presidente dell'impresa fondata con l'emiliano Fabio Spallanzani. (ANSA).