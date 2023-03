Carceri: Ivrea, focus di due giorni per ripensare la pena

(ANSA) - TORINO, 06 MAR - Giovedì 9 e venerdì 10 marzo a Ivrea ospita l'iniziativa "Ti riguarda. La persona al centro del progetto: ripensare la pena. Dentro, fuori e oltre il carcere".

Un focus di due giorni per ripensare il carcere e il suo rapporto con la società. Un evento organizzato da Officine Terzo Settore e da Antigone sul sistema delle carceri, sulla finalità rieducativa e sul potenziamento delle alternative alla detenzione. "L'iniziativa vuole contribuire ad aprire una riflessione su un'idea di carcere attraversato dalla società e dalle reti di comunità", spiegano i promotori. "Nelle carceri italiane il numero di decessi per suicidio è inaccettabile. La recidiva, a livelli altissimi, il mancato rispetto dei diritti fondamentali della persona, il disinvestimento sugli obiettivi di reinserimento e riabilitazione dimostrano la drammatica criticità in cui si trovano a vivere detenuti e personale"- Giovedì allo Zac! in via Dora Baltea, alle 21, il primo appuntamento: una serata di musica e parole con la senatrice Ilaria Cucchi, l'avvocato Fabio Anselmo, il giornalista Nello Trocchia e il rapper e scrittore Kento. Venerdì 10, dalle ore 9.30, nell'aula Magna del dipartimento di scienze della sanità pubblica in via Monte Navale si svolgeranno tre tavoli di lavoro, ciascuno incentrato su uno dei tre aspetti del progetto: vita e diritti dentro il carcere, opportunità e modelli fuori dal carcere, progetti e nuovi obiettivi oltre il carcere. Dalle 15 un incontro con la società civile e le associazioni sul territorio. (ANSA).