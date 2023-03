Alessandria, scoperto antico tunnel in corso Borsalino

(ANSA) - ALESSANDRIA, 06 MAR - La città antica e sotterranea di Alessandria riaffiora. Come comunicato dall'architetto e assessore comunale Michelangelo Serra (con deleghe anche ai Lavori pubblici, Riqualificazione e Rigenerazione urbana), durante gli scavi del teleriscaldamento sotto corso Borsalino si è scoperto un tunnel che, probabilmente, collegava le due parti dell'antico Cappellificio. Alto 1.2 metri, a 3 di profondità, probabilmente serviva per il carico o scarico di acqua per le lavorazioni. Sarebbe stato troncato sui 2 lati durante i lavori di costruzione del parcheggio sotterraneo Esselunga e del palazzo di Portoghesi. "Se non sarà da bonificare - precisa Serra sui social - si potrebbe pensare di far passare sotto servizi, senza interferire con le radici degli alberi". La parola, intanto, alla Soprintendenza. (ANSA).