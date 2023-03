Targa per violenze G8 su quella Martiri Foibe, protesta FdI

(ANSA) - BIELLA, 05 MAR - Una targa con riferimento alle violenze alla 'Diaz' durante il G8 del 2001 a Genova è stata sovrapposta su quella che il Comune di Biella aveva da poco intitolato ai Martiri delle foibe. Lo denuncia Fratelli d'Italia. Sulla nuova targa sono scritte le frasi "In memoria dei manifestanti che hanno subito violenza dalle mani delle forze dell'ordine nella scuola Diaz, questo monumento rappresenta la speranza che il futuro possa essere costruito sulla giustizia e sulla nonviolenza".

Fratelli d'Italia, "nel ribadire pieno sostegno e fiducia nei confronti della Polizia di Stato, che per gli eventi del 2001 è già stata sottoposta a processo sia in Italia che in Europa, esprime rammarico nel constatare che questa seconda targa sia stata collocata proprio sopra quella dei Martiri delle Foibe, quasi come se i due episodi possano essere considerati in contrapposizione l'uno con l'altro. Come se vi sia un antagonismo tra gli italiani vittime di persecuzione etnica e le presunte vittime della Polizia. Ci piacerebbe si giungesse, finalmente, ad una rappacificazione nazionale, sia con i tragici eventi occorsi al termine della seconda guerra mondiale, sia tra tutto il popolo italiano e le proprie istituzioni". (ANSA).