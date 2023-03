Soccorso Alpino, morto fondatore stazione di Alessandria

(ANSA) - ALESSANDRIA, 05 MAR - Il Soccorso Alpino di Alessandria piange Roberto Dolfini, 73 anni, morto nella notte tra sabato e domenica per motivi di salute. Durante l'alluvione nel novembre 1994, operando in appoggio al Soccorso Alpino Speleologico Piemontese, si era impegnato per far nascere anche sul territorio alessandrino una realtà di Soccorso Alpino. E' stato fondatore dal 1995 della stazione Alessandria, diventata poi delegazione provinciale, rimanendone per anni capo e poi delegato, "di fatto l'anima e il propulsore - sottolineano i colleghi - del suo sviluppo". Come tecnico è intervenuto in molte operazioni per infortunati e dispersi sugli Appennini o in aree impervie; ha curato anche l'attività formativa all'interno della delegazione. Con il Corpo Nazionale ha partecipato ai soccorsi per tragedia dell'hotel Rigopiano, travolto dalla valanga in Abruzzo il 18 gennaio 2017. Per circa 20 anni è stato tecnico di Centrale Operativa 118 a Grugliasco (Torino). (ANSA).