Ricerca sul cancro, 22mila alla 10/a 'Just the woman I am'

(ANSA) - TORINO, 05 MAR - La 10/a edizione di 'Just the woman I am' ha coinvolto 22 mila persone, nei tre giorni (3-4-5 marzo) a sostegno della ricerca universitaria sul cancro. Numeri da record evidenziati dagli organizzatori, il Centro Universitario Sportivo (Cus) torinese in collaborazione con l'Università degli Studi e il Politecnico.

Alla corsa-camminata non competitiva di 5 chilometri, momento clou della manifestazione, nel centro di Torino, hanno aderito oltre 300 provenienti da tutta Italia e dall'estero, i più numerosi da Washington, Francia, Belgio e Svizzera.

Piazza San Carlo si è trasformata per tre giorni in un Villaggio della Prevenzione con oltre 90 stand, aperto a scuole e cittadinanza, grazie al supporto dell'Università degli Studi di Torino, del Politecnico di Torino, dell'ASL Città di Torino, dell'A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino e di numerose associazioni.

Sabato 4 marzo la Mole si è illuminata di "rosa" con il logo JTWIA come simbolo del sostegno del capoluogo piemontese alla ricerca universitaria contro il cancro grazie al supporto della Città di Torino e del Gruppo Iren.

"Il sistema universitario, in particolare lo sport universitario, è nuovamente riuscito a realizzare questo sogno di promuovere i valori legati ai corretti stili di vita, all'attività fisica, all'integrazione, alla socializzazione e naturalmente alla prevenzione e alla cura del cancro", ha detto Riccardo D'Elicio, presidente del Cus Torino.

L'11/a edizione di 'Juts the woman I am' si terrà domenica 3 marzo 2024. (ANSA).