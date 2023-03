Decennale 'Just the woman I am', migliaia in rosa a Torino

(ANSA) - TORINO, 05 MAR - Migliaia di persone hanno partecipato oggi pomeriggio, nel centro di Torino, a 'Just the woman I am', la corsa-camminata di 5 km, organizzata dal Cus Torino con l'Università e il Politecnico per raccogliere fondi per la ricerca universitaria sul cancro, promuovere la prevenzione, i corretti stili di vita, l'inclusione e la parità di genere. Oggi si è tenuta la decima edizione.

"Che spettacolo rosa, realizzato da famiglie, da amici, da donne, uomini e bambini. Tutti insieme qui al Just The Woman I Am, per condividere questo tempo correndo e camminando con un preciso ed unico obiettivo comune: sostenere la ricerca universitaria sul cancro, promuovere la prevenzione, uno stile di vita sano e l'inclusione", le parole del presidente del Consiglio regionale del Piemonte Stefano Allasia prima della partenza "Letteralmente, un passo dopo l'altro, partendo da Torino, - ha continuato Allasia - avete trasmesso il vostro entusiasmo, il vostro impegno e senso di responsabilità in tutta Italia, anche a livello internazionale. Avete acceso i riflettori, all'inizio quasi in solitaria, su tematiche delicate quali la necessità di diffondere la cultura della prevenzione alle malattie e soprattutto ai tumori femminili, proseguendo via via con l'informazione sul ruolo corretto dell'alimentazione, per spiegare quanto sia fondamentale la ricerca scientifica e tecnologica nell'individuare le cure per salvare e migliorare la qualità della vita dei malati. Non vi siete fermati ha aggiunto il presidente del consiglio regionale - ed avete coinvolto sempre più soggetti, enti, associazioni e sponsor; avete aggiunto argomenti, sollecitazioni e riflessioni tutte volte a dare più valore e dignità alla figura della donna". (ANSA).