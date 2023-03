Cospito: corteo Torino, al vaglio posizione 37 manifestanti

(ANSA) - TORINO, 05 MAR - Sono 37 i manifestanti portati in Questura - e poi rilasciati - per i disordini e i danneggiamenti nel centro di Torino durante il corteo degli anarchici, ieri pomeriggio, contro il 41 bis ad Alfredo Cospito. La loro posizione è al vaglio degli investigatori ma al momento sono tutti in libertà.

Ieri sono stati identificati formalmente 160 manifestanti, circa altri 200 sono stati identificati visivamente. Alla manifestazione hanno partecipato centinaia di persone, molte arrivate da altre città italiane e all'estero, in particolare dalla Francia.

Gli investigatori hanno iniziato a visionare i filmati e le immagini del pomeriggio di violenza. Dopo il raduno in piazza Solferino, gli anarchici ed altri gruppi di area antagonista si sono mossi in corteo. Dopo poche decine di metri alcuni manifestanti si sono cambiati d'abito approfittando della spessa nuvola scura creata dai fumogeni che avevano acceso. Poi sono cominciati gli atti di vandalismo: vetrine di banche, assicurazioni e negozi spaccate, auto danneggiate, cartelli stradali e pubblicitari divelti, cassonetti dei rifiuti e bancali in legno incendiati in strada, monumenti e case imbrattate con scritte in vernice. I manifestanti hanno esploso petardi e bombe carta e lanciato pietre e altri oggetti contro le forze dell'ordine, i fotografi e i giornalisti. Feriti due poliziotti: un operatore del reparto mobile di Milano colpito da una bomba carta a una gamba e un'operatrice della polizia scientifica raggiunta alla mano da una bottiglia di vetro.

Prima, dopo e durante il corteo sono stati sequestrati scudi, caschi, liquido infiammabile, artifici pirotecnici, bastoni.

