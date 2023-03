Corteo anarchici, 37 denunciati e sequestrato arsenale

(ANSA) - TORINO, 05 MAR - Un pezzo di Torino è stato deturpato dalla violenza - incendi, vetrine spaccate, monumenti, chiese e muri imbrattati, auto devastate, cartelli stradali divelti - durante il corteo di sabato pomeriggio. Ma le conseguenze avrebbero potuto essere ben più gravi senza l'opera di prevenzione e la gestione dell'ordine pubblico, come fa notare il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, che mette in risalto "la grande capacità degli operatori di polizia, che hanno saputo gestire con equilibrio e professionalità i momenti di tensione". Nelle ore e nei giorni precedenti la manifestazione, la Digos della Questura di Torino aveva identificato decine di manifestanti e sequestrato mazze, bastoni, tronchesi, maschere antigas, caschi, artifici pirotecnici, martelli e altri oggetti pericolosi portati dai manifestanti in arrivo da molte altre città italiane e anche dall'estero, da Francia, Germania, Spagna e Grecia. Un arsenale che i manifestanti avevano pianificato di usare nel centro torinese. La Digos ha finora denunciato 37 manifestanti e ne identificati 350, tra quelli controllati e gli altri riconosciuti ieri. Sono stati emessi 11 provvedimenti di rimpatrio con foglio di via obbligatorio. E ora la visione dei filmati e degli altri elementi acquisiti consentirà di ricostruire le responsabilità dei violenti (ANSA).